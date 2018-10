publié le 16/10/2018 à 13:37

Huit nouveaux entrants et quatre ministres évincés. Le gouvernement d'Édouard Philippe a été remanié mardi 16 octobre, deux semaines après la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Christophe Castaner et Laurent Nuñez investissent la place Beauvau, Jacqueline Gourault le ministère des Territoires, Franck Riester le ministère de la Cutlure et Didier Guillaume le ministère de l'Agriculture.



L'Élysée a salué la constitution d'"une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même", a commenté l'Elysée mardi. "C'est important de réaffirmer que nous avons un cap à tenir", abonde sur RTL Stanislas Guerrini, porte-parole de La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale.



Le principal changement est la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Mais ce fidèle des fidèles du président, qui va quitter la tête de La République en Marche, perd le titre de ministre d'État et sera épaulé par un expert de la sécurité, Laurent Nuñez, l'actuel directeur de la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure).

À écouter également dans ce journal :

- Aude : les inondations ayant fait 11 morts et trois disparus dans le département ont touché plus de 70 communes, selon le préfet du département Alain Thirion, mais plus d'une centaine devraient être recensées au terme de l'inventaire.



- Justice : elle avait dupé la justice, les associations de victimes, des médias... Alexandra Damien, qui a reconnu être une "fausse victime" des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, a été condamnée mardi à six mois de prison ferme.



- Des perquisitions ont eu lieu au siège de La France insoumise, du Parti de gauche, chez Jean-Luc Mélenchon et chez d'anciens assistants du député LFI. Le parquet de Paris a déclenché deux enquêtes, l'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'autre sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen.



- Attentats dans l'Aude : six personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les attentats commis en mars dans l'Aude, qui ont coûté la vie à quatre personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame.



- Ligue des nations : les Bleus affrontent ce mardi au Stade de France (20h45) des Allemands en grande souffrance, l'occasion de "réaffirmer" leur statut face à leurs prédécesseurs et d'enfoncer le clou en Ligue des Nations, cinq jours après leur raté contre l'Islande (2-2).