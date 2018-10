publié le 08/10/2018 à 14:59

Des cas de bébés nés sans mains, bras ou avant-bras dans trois endroits de France ont alerté les autorités sanitaires ces dernières années. Pour le moment, aucune cause n'a pu être mise en évidence par leurs enquêtes. Ces cas groupés ont été observés dans l'Ain, en Loire-Atlantique et en Bretagne, à chaque fois dans un périmètre restreint.



Yannick Jadot a estimé sur RTL "très probable" que les malformations de plusieurs bébés dans trois départements sont dues aux pesticides des champs environnants. Le professeur et cancérologue Dominique Belpomme va dans le sens de l'élu et affirme qu'il s'agit d'"un véritable mensonge d'État". "Il y a des données scientifiques internationales qui prouvent que les pesticides peuvent générer des malformations congénitales", affirme-t-il.

Santé Publique France a conclu "à des causes multifactorielles", et le professeur considère que "c'est un mensonge". Selon lui, "on ne peut pas avec des données épidémiologiques ponctuelles en comparant au reste de la population mettre en évidence de tels effets". Dominique Belpomme est pour la "bonne tenue" de registres dur ces cas et il affirme "être d'accord avec Yannick Jadot".