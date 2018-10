publié le 16/10/2018 à 18:48

Après des inondations historiques dans l'Aude, l'heure est à l'accalmie dans l'Aude. La région de Carcassonne a été dévastée, le bilan humain est toujours de 12 décès et de 9 blessés. 2 personnes sont toujours portées disparues.



La décrue est en cours, l'alerte rouge a été levée, mais la vigilance orange "inondation" reste de mise. Plus de 70 communes ont été touchées, des milliers de personnes se retrouvent sans logement, ou sans rien pour d'autres. Parmi les communes touchées par les inondations, il y a Trèbes, une commune déjà touchée par la tragédie lors d'une attaque terroriste en mars dernier.



Mardi matin, 1.500 foyers étaient encore privés d'électricité contre 7.800 lundi matin, 3.300 postes de téléphone fixe coupés et 10.000 habitants sans eau potable. "On a distribué des milliers de bouteilles d'eau à la population", a indiqué le préfet Alain Thirion.



À écouter également dans ce journal :

Remaniement : il aura fallu 15 jours pour trouver un remplaçant à Gérard Collomb. C'est Christophe Castaner qui prend les rênes place Beauvau. Au total, il y a 8 nouveaux dans ce gouvernement pour 4 sortants.



Politique : en plein remaniement, des perquisitions ont eu lieu chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France Insoumise. Colère homérique et très médiatique du patron des Insoumis, qui a tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.



Justice : un retournement spectaculaire a eu lieu au procès Pastor. La milliardaire monégasque a été assassinée il y a 4 ans dans un guet-apens à Nice. Son gendre, principal suspect, a toujours nié être impliqué. Et à l'heure des plaidoiries, son avocat maître Dupont-Moretti a créé la surprise : il a reconnu que son client avait commandité l'assassinat.



Football : l'équipe de France rencontre l'Allemagne à 20h45 en ligue des Nations. Un match à enjeu pour les deux équipes : la France doit rectifier le tir après l'Islande. Et l'Allemagne risque l'élimination.