Villegailhenc est l’une des communes les plus touchées par les intempéries dans l’Aude. Deux personnes y sont mortes et les dégâts sont colossaux. “J’ai du nager dans mon salon, le plafond était à 50 centimètres au dessus de ma tête. J’ai vraiment eu peur, je me suis vue mourir”, raconte Claudie au micro de RTL.



Les opérations de nettoyage sont rendues difficiles par l’ampleur des dégâts. Une cinquantaine de routes départementales étaient encore coupées ce mardi 16 octobre dans la matinée. Plusieurs centaines de personnes ont du passer la nuit dans des gymnases. “En matière de téléphonie, environ 3.000 postes sont encore coupés. Et on considère que 1.500 foyers sont privés d’électricité”, a précisé à RTL Alain Thirion, le préfet de l’Aude.

Le département reste ce mardi en alerte rouge. Selon un bilan encore provisoire, 11 personne ont perdu la vie, 3 personnes sont portées disparues.

Dans le reste de l’actualité

Faits divers - Cinq personnes ont été placées en garde à vue après la mort d’un jeune garçon de 13 ans aux Lilas dimanche 14 octobre. L'adolescent avait été roué de coups de barre de fer lors d'une rixe impliquant une vingtaine de personnes en début de soirée samedi 13 octobre.



Économie - Le projet de reprise de l’usine Ford de Blanquefort n’est pas terminé. Selon nos informations, le président du groupe, qui avait dit préférer la fermeture à la reprise, a accepté de poursuivre les négociations après avoir eu le ministre de l’Économie Bruno Le Maire au téléphone lundi 15 octobre.



Musique - J-3 avant la sortie du dernier album de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est l'amour". Très attendu, il pourrait s’en vendre 100.000 exemplaire dès le premier jour. Samedi 20 octobre, Laeticia Hallyday sera sur RTL dès 10 heures.