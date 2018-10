publié le 16/10/2018 à 19:30

Avec le retour de l'équipe type, à une exception près, le retour de l'efficacité dans les deux surfaces, cette force qui a fait des Bleus les Champions du Monde l'été dernier en Russie ? Cinq jours après avoir offert à Florian Thauvin sa première titularisation, à Lucas Digne un retour au premier plan, à Ousmane Dembélé l'occasion de briller, Didier Deschamps va faire confiance aux cadres du Mondial, sauf Samuel Umtiti, blessé à un genou et remplacé à Presnel Kimpembe.



Cette rencontre face à l'Allemagne, sorte de match retour après le 0-0 à Munich le jeudi 6 septembre, doit permettre de reléguer au second plan le nul face à l'Islande (2-2) cinq jours plus tôt à Guingamp. De retrouver l'élan de juillet face à une Allemagne à la peine en Hollande samedi 13 octobre (3-0). Et plus accessoirement de s'envoler en tête du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, avec en ligne de mire un "final four" avec les autres vainqueurs de groupes en juin 2019 pour décrocher le trophée.

Les équipes de départ :

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Allemagne : Neuer (cap.) - Ginter, Süle, Hummels, Schulz - Kehrer, Kimmich, Kroos, Sané - Werner, Gnabry