publié le 16/10/2018 à 20:08

En ce jour de premier remaniement d'ampleur qu quinquennat d'Emmanuel Macron, le président s'est exprimé dans une allocution exceptionnelle à la télévision pour expliquer ses choix.



Et si Emmanuel Macron a confié "entendre les critiques", après ce remaniement destiné à redonner un "second souffle" à l'action de l'exécutif, qui suivait une rentrée compliquée pour le gouvernement. "Ces derniers mois ont pu rendre moins perceptible (le) sens (de mon action) d'abord parce que parfois par ma détermination, ou mon parler vrai j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques", a-t-il déclaré lors de cette allocution télévisée pré-enregistrée à l'Élysée.

Le chef de l'État a par la suite assuré qu'il n'y aurait "ni tournant ni changement de cap" de sa politique et que sa "volonté d'action" sera "plus forte encore" après ce remaniement gouvernemental.