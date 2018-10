publié le 16/10/2018 à 08:25

Douloureux réveil dans l'Aude. Au lendemain des intempéries meurtrières, beaucoup d'habitants ont regagné leurs maisons et constatent l'étendue des dégâts. La Croix Rouge lance un appel aux dons, pour tenter de faire oublier le plus vite possible l'une des pires crues qu'ait connues le département depuis 1891 et qui a fait au moins onze morts. Une cinquantaine de bénévoles sont sur place.



Le pic de la crue a été atteint lundi 15 octobre vers 23 heures. C'est la commune de Trèbes qui déplore le plus lourd bilan humain avec six décès. Toute la journée du lundi, les habitants ont pris des nouvelles de leurs proches, de leurs voisins, de leurs amis.



Edwige, 80 ans, vacille dans la rue en pente recouverte de boue. Elle vient aux nouvelles de sa vieille amie, Malou. "Elle doit être montée à l'étage et je n'ai pas de nouvelles. Elle doit sûrement être coincée chez elle. J'ai essayé de l'appeler par le téléphone et ça ne marche pas. Je me fais du souci pour elle, parce qu'elle a 88 ans."

Frédéric, un jeune de Trèbes, a passé la nuit à aider ses voisins, dont Malou. Il est donc en mesure de rassurer Edwige "Elle va très bien. On lui a amené à manger par la fenêtres, les pompiers aussi, elle a eu trois collations", explique le jeune homme. Soudain surgit une frêle silhouette au balcon, en robe de chambre et pieds nus. Par signe, la vieille dame fait signe que tout va bien. Edwige peut enfin apercevoir son amie.

À écouter également dans ce journal :

Seine-Saint-Denis - Cinq mineurs ont été placés en garde à vue après la mort d'un adolescent dans une bagarre entre bandes. Il avait été frappé samedi 13 octobre à coups de barres de fer. Ce phénomène de rixes en bandes organisées est en hausse de 30% cette année. 92 bandes sont recensées sur le territoire, qui viennent essentiellement d'Île-de-France.



Force Ouvrière - Pascal Pavageau, le secrétaire général de FO en poste depuis avril seulement, se trouve sur un siège éjectable. De nombreux cadres ont été fichés. L'un d'eux, Jacques Techer, responsable de la branche pharmacie au sein du syndicat, est décrit comme "franc-maçon proche du patronat" dans la note interne. Il exprime sa colère sur RTL.



Johnny Hallyday - Trente-sept minutes pour l'événement musical de cette année. C'est la durée de l'ultime album de Johnny Hallyday qui sort vendredi dans les bacs, Mon pays c'est l'amour. L'opus a été dévoilé lundi à une poignée de médias, dont RTL. Un constat s'impose : malgré la maladie, le chanteur a eu une voix impeccable jusqu'au bout.



Football - France-Allemagne, une alléchante affiche ce soir au Stade de France. La dernière fois, c'était en juin 2016 pour la demi-finale de l'Euro. Les Bleus l'avaient emporté 2-0.