Pollution à Paris : près de la moitié des véhicules interdits en cas de pic

publié le 25/06/2019

Le gouvernement passe la vitesse supérieure dans la lutte contre la pollution. Désormais, quand il y aura un pic de pollution, la circulation différenciée sera automatiquement déclenchée. C'est l'annonce que va faire ce mardi matin le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Mais selon les informations de RTL, le ministre veut aussi interdire de rouler un plus grand nombre de véhicules.

Jusqu'à aujourd'hui, quand il y a une alerte à la pollution à Paris, il faut attendre en général 2 ou 3 jours que le préfet décide d'interdire des voitures, ce qui a souvent énervé Anne Hidalgo qui voulait aller plus vite.

Désormais, plus besoin du préfet puisque la circulation différenciée sera déclenchée automatiquement. Dès qu'Airparif, l’organisme qui surveille la qualité de l'air, annoncera un dépassement du seuil d’alerte, le lendemain, le trafic sera restreint et des véhicules devront rester au garage.

Quels véhicules seront dorénavant concernés ?

Seront interdits les voitures et les deux roues avec de vignettes Crit'Air, 5, et 4, comme c’était déjà le cas. Mais c'est nouveau, les numéro 3 seront elles-aussi concernées. Toutes les voitures à essence immatriculées avant 2006, tous les deux roues avant 2007 et tous les diesel avant 2011 seront donc dorénavant concernés par ces restrictions de circulation.

Cela représente toute de même à peu près la moitié des véhicules qui roulent dans Paris. Pour rappel, quand il y avait la circulation alternée cela représentait déjà en principe la moitié, mais là ce seront les véhicules qui polluent plus donc la mesure devrait être assez efficace.

Seul Paris est concerné pour l'instant mais le gouvernement réfléchit à étendre cette règle à d'autres villes comme Grenoble, Lyon, Lille, Strasbourg...