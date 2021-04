Les conseils de Cyril Lignac pour une cuisson parfaite des œufs brouillés

publié le 16/04/2021 à 09:37

Francine qui réside à Carnac aimerait devenir "une experte en œufs brouillés", et compte sur le chef Cyril Lignac afin d'avoir les astuces pour y parvenir.

Ce qui est bon avec les œufs brouillés, c'est quand le "brouillé est très fin et crémeux" précise Cyril Lignac. On prend des œufs extra-frais qu'on bat dans une sauteuse à part, au fouet. Ensuite on ajoute le sel et le poivre, des noisettes de beurre. Le principe de cuire les œufs à froid va nous permettre de maîtriser la cuisson. On met sur le feu et là, on cuit tout doucement à feu moyen. La cuisson est douce, longue et délicate. Cela prend 5 bonnes minutes.

Ensuite, si on n'a pas le temps, on verse de la crème liquide pour couper la cuisson, soit on fouette de la crème liquide en chantilly salée et quand les œufs sont cuits on y met une grosse cuillère à soupe. Hors du feu, on réalise le mélange et là on a une cuisson parfaite des œufs brouillés.

Si on veut, on peut ajouter une garniture : jambon blanc, fromage, légumes, lardons... En résumé ce que l'on veut, mais on ajoute tout cela à la fin de la cuisson.

