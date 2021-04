Les conseils de Cyril Lignac pour une viande tendre et savoureuse au barbecue

publié le 14/04/2021 à 10:21

Rémi, qui habite à Arte explique : "J'ai une superbe côte à l'os et une furieuse envie de la sublimer au barbecue avec les beaux jours".

La côte à l'os est une côte de bœuf. La marinade est une bonne idée, mais une côte de bœuf, Cyril Lignac ne le recommande pas. Mais la marinade est recommandée par le chef pour de la bavette, hampe de bœuf, escalopes de poulet, brochettes de viande.

Pour la réaliser, il faut 130g de sucre, une cuillère à soupe d'eau. On ajoute une cuillère à soupe d'ail. Pendant que le caramel se prépare, on ajoute une cuillère à soupe de purée de piment ou du piment d'Espelette, puis une cuillère à soupe de piment fumé ou de paprika fumé. On laisse cuire 10 minutes et on ajoute du vin rouge. Et lorsque c'est bien sirupeux, on le met dans un saladier sur glace avec 30cl de vin rouge et du sel. On laisse refroidir la marinade on la verse sur la viande et on laisse "poser" pendant 10-15 minutes. Pour la côte de bœuf, Cyril Lignac recommande de la manger telle qu'elle.

