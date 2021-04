Les conseils de Cyril Lignac pour des pieds de cochon croustillants et gourmands

publié le 15/04/2021 à 10:15

Vincent, qui vit à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine explique : "Mon plat préféré par-dessus tout ce sont les pieds de cochon. Comment les cuisiner à la maison ?".

D'abord on prend une grande casserole d'eau où on met les pieds de cochon. Première ébullition, pour enlever les impuretés, on change l'eau. Ensuite, on met une garniture aromatique : poireaux, thym, laurier, gros oignons, clous de girofle et on cuit les pieds pendant 4 heures, car il faut que ça s'émiette. On enlève ensuite la première partie de la peau, le contour. On le presse bien fort et on le hache au couteau et à l'intérieur on y met des petits cornichons, des échalotes et un peu de persil. On mélange tout ça.

On le met dans une feuille de brick qu'on cuit à la friteuse. On a ce côté croustillant et moelleux. Cyril Lignac recommande de déguster ces pieds de cochon avec une salade de mâche et une sauce aigrelette : crème fraîche, ciboulette et jus de citron dans lequel on trempe notre croustillant de pieds de cochon.

