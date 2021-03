publié le 23/03/2021 à 10:52

Sophie, qui vit à Paris, voudrait savoir pourquoi la garniture de la quiche s'affaisse quand on la prépare et demande une solution à Cyril Lignac pour que la quiche reste gonflée.

Pour la quiche lorraine, on prend une pâte brisée et ce qui est très important c'est qu'il faut la faire très épaisse. Plus elle est épaisse, plus elle est onctueuse et fondante. Il faut mettre cette pâte maison dans un moule un peu plus épais, un peu plus haut. Ensuite, il faut 6 œufs entiers, 50cl de crème et 80g de fromage râpé. Vous incorporez 40g de fromage râpé dans la préparation, le reste est pour plus tard.

On fait revenir les lardons à côté. On étale la pâte sur le moule, on la pique, on met les lardons. Cyril Lignac recommande d'ajouter aussi des poireaux, si vous avez envie de changer la recette. On verse la préparation et on met du fromage par-dessus pour que ça gratine. On cuit pendant 45 minutes à 180 degrés et quand c'est bien doré et croustillant et on la sort. Cyril Lignac aime sa quiche tiède avec une salade verte, des pommes et des carottes râpées.

