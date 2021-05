Les conseils de Cyril Lignac pour un cassoulet maison généreux et fondant

publié le 11/05/2021 à 10:31

Comment réaliser un bon cassoulet maison" ? Ce qui est essentiel, selon Cyril Lignac, c'est d'avoir "de bons haricots", car la base d'un bon cassoulet ce sont des haricots secs. Le chef utilise les haricots lingots de Castelnaudary. Il faut les faire tremper toute une nuit dans l'eau froide. Le lendemain, on enlève l'eau et on cuit dans à peu près 3L d'eau, on porte à ébullition 5 minutes pour commencer à cuire les haricots. Ensuite on fait une bonne garniture aromatique avec des carottes, du céleri, une couenne. On fait revenir et on mouille avec de l'eau, cela va nous démarrer le bouillon.

À cela, on ajoute les haricots avec de la tomate et on laisse cuire. Ensuite, on ajoute de la viande. Cyril Lignac a une préférence pour la saucisse de Toulouse, des cuisses de canard confites, de l'échine de porc, de la couenne et un peu de lard salé. Ce qui est très important, c'est de ne pas saler les haricots parce que ça empêche de les cuire. On salera à la fin. On ajoute de la chapelure avec une noix de beurre pour que cela croustille un peu.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.