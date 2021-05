Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une terrine aux asperges blanches et vertes

publié le 06/05/2021 à 10:08

Evelyne vit à Dijon et demande une recette de terrine "avec des asperges blanches et vertes".

On a toujours l'habitude de manger les asperges en vinaigrette, ou avec une sauce mousseline ou une salade. Ce côté moelleux de la terrine avec le mélange des deux asperges est une excellente idée selon le chef.

Il faut d'abord éplucher deux bottes d'asperges blanches et couper les queues. On cuit dans de l'eau bouillante salée 7 à 9 minutes d'abord les blanches puis les vertes. Ensuite on coupe les têtes et on mixe les queues. Pour la sauce, dans un bol à mixeur on met les asperges, 8 œufs entiers bio, 50cl de crème liquide entière, sel et poivre. On met dans un moule à cake beurré, on dépose tout cela dans un bain-marie d'eau chaude, on enfourne à 180 degrés pendant une heure. On peut servir avec les pointes d'asperges une vinaigrette de vin rouge.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.