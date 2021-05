Les conseils de Cyril Lignac pour un chou farci savoureux

publié le 10/05/2021 à 11:42

Si par hasard vous vous retrouvez avec un chou tranché bio blanc entre les mains, pourquoi ne pas le farcir. Pour réaliser cette recette traditionnelle, rien de plus simple, vous aurez d'une demi-botte de persil, d'une carotte, d'un oignon et d'une gousse d'ail.

Commencez par réunir les ingrédients cités plus tôt dans le mixeur, pour réaliser le début de la farce. À côté, prenez 100g de pain, n'importe lequel même celui de la veille, surtout la mie du pain que vous allez tremper avec la crème liquide, qui va apporter l'onctuosité. Qui dit farce dit viande hachée, 500g de veau et de bœuf. On peut également prendre du porc, au choix. Rappelez-vous que si vous prenez du bœuf, il faut ajouter du veau pour avoir quelque chose de tendre. Rajoutez finalement deux œufs entiers à la viande.

Mélangez à la main toutes les herbes et les aromates, le pain, la viande et les œufs, vous obtiendrez le début de la farce. N'oublions pas le chou, que vous allez cuire dans l'eau. Une fois bien cuit, munissez-vous d'un plat à gratin et préparez le tout comme une lasagne. Mettez d'abord de la farce, par-dessus le chou, encore de la farce, du chou, de la farce… Petite astuce, prenez du coulis de tomates que vous allez verser au sommet du plat pour terminer, avec pourquoi pas un peu de chapelure. Après quoi, vous pouvez enfourner le tout à 180°C., pour que ce soit légèrement gratiné, pendant 35 minutes.