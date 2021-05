Pierre Chomet (30 ans) éliminé, confiait : "“La cuisine m’a forgé, m’a rendu plus fort”

Pierre Chomet (30 ans) éliminé, confiait : "“La cuisine m’a forgé, m’a rendu plus fort” Crédits : Marie ETCHEGOYEN/M6 |

Matthias Marc (27 ans) a reçu le prix de Jeune Chef de l’année Gault et Millau 2019

Matthias Marc (27 ans) a reçu le prix de Jeune Chef de l’année Gault et Millau 2019 Crédits : Marie ETCHEGOYEN/M6 |

Et le plat de Mohamed lui aussi qualifié pour la demi-finale

Et le plat de Mohamed lui aussi qualifié pour la demi-finale Crédits : Marie ETCHEGOYEN/M6 |

Mohamed, Pierre, Sarah et Matthias dans la saison 12 de "Top Chef"

Mohamed, Pierre, Sarah et Matthias dans la saison 12 de "Top Chef" Crédits : Marie ETCHEGOYEN/M6 |

Mohamed, Pierre, Sarah et Matthias dans la saison 12 de "Top Chef"

publié le 20/05/2021 à 12:50

Ça y est ! Après 15 semaines de compétition, les demi-finalistes de la saison 12 de Top Chef sont connus : il s'agit de Matthias de la brigade bleue de Philippe Etchebest, Sarah de la brigade violette de Paul Pairet et Mohamed de la brigade rouge d'Hélène Darroze. Pierre, de la brigade jaune de Michel Sarran a donc été éliminé.

L'épisode 15 diffusé mercredi 19 mai sur M6 a concentré tout ce qu'il faut avant l'arrivée de la demi-finale de Top Chef : du stress, des larmes, des rires et beaucoup d'émotion. Durant la première épreuve sur les algues marines, proposée par le chef étoilé Lionel Giraud, les mères de Pierre, Sarah, Mohamed et le père de Matthias ont débarqué sur le plateau pour accompagner et épauler leurs enfants. Après sa vaisselle cassée, c'est Sarah qui a réussi à se qualifier la première pour la demi-finale de la saison 12 avec son tartare d'algues fumé à l'algue nori, entre autres.

Cheffe de son restaurant à Nantes, Sarah se distingue des autres candidats par sa cuisine végétale et créative. Seule femme encore présente dans la compétition, on espère la voir jusqu'à la dernière épreuve du couteau de la finale.

Sarah est la première demi-finaliste de #TopChef saison 12 ! 😍🎉

RT pour la féliciter 👏 pic.twitter.com/Q2v3SRoDiT — M6 (@M6) May 19, 2021

Pendant la deuxième épreuve sur les petits pois de la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec, c'est Matthias qui se qualifie avec son assiette qui associe les petits pois aux huîtres, à la crème de raifort et une huile de cosses, entre autres.

Le duel final entre Mohamed et Pierre

La dernière épreuve a sans aucun doute été la plus intense pour tout le monde. Les deux candidats d'Hélène Darroze et Michel Sarran se retrouvent dans un duel de 30 minutes. Ils doivent cuisiner une bouchée à base de carotte, thème imposé par Stéphanie Le Quellec, qui avait d'ailleurs gagné la saison 2 de Top Chef.

Après quelques minutes de réflexion, la cheffe étoilée choisit l'assiette de Mohamed qui avait concocté pour sa bouchée un condiment cacahuètes, coriandre et huîtres. Pierre est éliminé sous les applaudissements de ses camarades et les larmes de son chef Michel Sarran, très touchant comme à son habitude dans le concours.