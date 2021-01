Cyril Lignac vous fait découvrir le camembert mariné

publié le 25/01/2021 à 11:18

Peut-on faire mariner un camembert ? L'avantage de ce fromage normand connu de tous, c'est qu'on peut s'amuser avec lui, on peut le manger avec ou sans croûte, on peut le rôtir, le frire... Donc il est évidemment possible de le faire mariner : privilégiez le calvados et le cidre pour une couleur locale, ou bien le vin jaune du Jura, particulièrement recommandé par Cyril Lignac.

On met le camembert à mariner dans un plat, 24 heures dans le réfrigérateur, en alternant : deux ou trois heures d'un côté, deux ou trois heures de l'autre... Il faut l'acheter déjà "bien fait" pour qu'il révèle tous ses arômes.

Vous pouvez le couper en deux ensuite, rajouter des noix à l'intérieur et le paner : farine, jaune d'oeuf et chapelure seront nécessaires. Enfin, vous pouvez le cuire au four, le sortir pour le passer rapidement dans la friteuse puis réenfourner pour terminer tranquillement la cuisson. À table !