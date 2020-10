Cyril Lignac livre ses astuces pour une marinade réussie

publié le 13/10/2020 à 11:01

Elle est incontournable pour sublimer vos viandes : la marinade. Elle permet d'attendrir les chaires, de parfumer la viande et à la cuisson, de la caraméliser. Le choix de la viande est important. La marinade fonctionne très bien avec la bavette de bœuf. Bien entendu, on peut aller vers des filets, mais la bavette est ce qu'il y a de meilleur pour la marinade car on a du jus et c'est une viande peu chère qui plus est.

Deux solutions pour préparer votre viande : soit on laisse la bavette entière, on la roule dans la marinade et on laisse reposer, soit on coupe la viande à l'avance, on mélange bien, on laisse poser une bonne heure et on passe à la poêle.

Entière, la bavette s’accordera parfaitement avec une purée ou des frites. Coupée finement, vous pouvez y ajouter de la salade ou des légumes.

Recette de marinade

Pour la préparation, chacun met ce qu'il veut dans sa marinade, mais vous pouvez mettre :

- Une cuillère à soupe de sauce d'huître ou de sauce Nuoc-mâm, la sauce asiatique

- De la sauce soja

- Du miel

- De l’ail et de l'oignon que l'on mélange

- Du jus de citron et zestes de citron.

Dans tous les cas, laissez reposer la viande dans la marinade minimum une heure au frais, même la veille si vous le souhaitez. Plus elle marine, meilleure elle est, car la viande s’imprègne de la sauce. Pour la cuisson, veillez à ce que la poêle soit bien chaude. Vous pouvez y mettre un filet d'huile d'olive ou d'arachide et on caramélise. Attention, comme la viande est marinée, elle va caraméliser très vite. Donc si elle est un peu épaisse, on caramélise et on finit au four. Sinon, on va avoir trop de caramélisation et la viande bleue à l'intérieur.

