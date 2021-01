Cyril Lignac dévoile les secrets d'un soufflé au chocolat inratable

publié le 22/01/2021 à 12:43

Un auditeur de Marseille a contacté Cyril Lignac via RTL.fr/participer car il souhaite devenir le roi du soufflé au chocolat durant le weekend. Il y a deux types de soufflés sucrés selon le chef, qui désigne celui au chocolat comme le plus facile car on peut le préparer à l'avance et le mettre au frais avant de le faire cuire. Ce n'est pas le cas d'un soufflé au Grand Marnier, au citron ou à l'orange.

Pour un soufflé au chocolat, on fait fondre 250g de chocolat avec 50g de beurre. À côté, on monte 8 blancs en neige. Quand ils sont bien montés, on les "serre" en ajoutant 80g de sucre pour les meringuer. À cela on ajoute 3 jaunes d'œuf dans les blancs, en donnant un tour de batteur.

Après avoir laissé refroidir le chocolat fondu, on y incorpore délicatement les blancs montés en neige. On mélange, puis on prépare des moules. La réussite d'un soufflé réside, au moment de prendre le moule individuel, à le beurrer de bas en haut pour faire une petite trace qui aide le soufflé à monter. On remplit bien à fond le moule et avec le pouce, sur le rebord, on tourne pour faire ce petit capot qui va finalement décoller.

Et c'est parce qu'on va faire décoller avec le pouce que le soufflé va monter droit. On dépose sur une plaquer pâtissière avant d'enfourner 10 min à 180 degrés.