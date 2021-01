Cyril Lignac livre ses astuces pour sublimer des recettes avec de la truffe

publié le 18/01/2021 à 10:46

Comme chaque jour, un auditeur pose une question à Cyril Lignac afin d'avoir une recette ou un conseil en cuisine. C'est le cas de Patrice, qui vit à Bonnieux, et qui est allé faire le marché aux truffes ce week-end. Il s’est fait plaisir car avec la fermeture des restaurants, le prix de la truffe a chuté d'environ 20%. Il souhaite savoir comment utiliser au mieux ce produit de luxe afin de sublimer un repas.

Cette année, elle a un parfum incroyable, et le chef recommande de la faire en entrée avec une belle salade, des saint-jacques en carpaccio qu'on fait tiédir un petit peu au four, une vinaigrette et des truffes.

Mais pour Cyril Lignac, le meilleur reste les pommes boulangères. On fait revenir des oignons, dans un plat à gratin on met dessus les pommes de terre, on met des truffes, on remet des pommes de terre. On mouille ensuite le tout avec un bouillon. On laisse cuire avec le bouillon au four. Et c'est la quintessence. L'oignon ne "mangera pas" la truffe.

On peut également, si on a un fromage crémeux, mettre la truffe à l'intérieur, et on referme. Un camembert triple crème ou un brillat-savarin seront recommandés. Le mélange peut rester une semaine au frais sans souci.

Il y a plein de façons de manger la truffe, comme par exemple sur les huitres. On recouvre l'huitre de truffes et on a le côté iodé qui marche avec la truffe.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.