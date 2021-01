publié le 19/01/2021 à 12:25

Les auditeurs posent chaque jour leurs questions à Cyril Lignac sur RTL.fr/participer. Ce mardi 19 janvier, Sophie qui vit à Décines-Charpieu, demande quel presse-purée utiliser pour une purée bien lisse. En premier lieu, pour le chef, quand une purée est granuleuse c'est parce que la pomme de terre n'est pas assez cuite.

Ainsi, pour une bonne purée on peut prendre de la pomme de terre ratte. On épluche et on cuit longtemps. Il faut que si on la pique, la pomme de terre s'effrite quasiment toute seule. Ensuite, pendant qu'on écrase la pomme de terre on ajoute tout de suite le lait chaud, ce qui permet de la détendre et évite qu'elle soit granuleuse.

Une fois cette étape terminée, on y va avec le beurre. On en met de petits morceaux en travaillant la purée au fouet. Plus on fouette, plus on aère la purée. Et plus elle va prendre de l'air, plus elle deviendra onctueuse et crémeuse. Si on est gourmand, on peut ajouter un peu de crème fraîche.

Pour la purée on peut utiliser un moulin à légumes ou un presse-purée avec un manche sur une grille. Au niveau des proportions, pour 1 kg de pommes de terre cuites il faut 12,5cl de lait avec 70g de beurre (voire 100g). Astuce du chef : ajouter une pointe de vanille.