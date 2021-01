publié le 20/01/2021 à 10:59

Panayotis, qui est un très joli prénom grec, nous dit la chose suivante : "Mes enfants me réclamant souvent des boulettes mais je sers des choses honteuses qui s’effritent et sont trop cuites. J’ai besoin de retrouver une crédibilité culinaire auprès de ma famille. Surtout que les boulettes, pour les grecques c’est quelque chose. Ma femme me soutient, mais plus pour très longtemps", poursuit-il dans son appel à l'aide.



Cyril Lignac lui donne ses astuces :"Il y a plein de manière de faire des boulettes, là je fais les boulettes typiquement italiennes, que je fais cuire dans de la sauce tomate, accompagnées de pâtes ou de pain grillé", explique le chef.

Prenez 300 grammes de viande hachée de bœuf et mélangez-là avec 300 grammes de viande hachée de porc. Si vous n’achetez pas votre viande chez le boucher et que vous la confectionnez vous-même, ajoutez-y 30 grammes de parmesan râpé, 2 œufs et mélangez.

Ajoutez de la ricotta, du persil ainsi que 100 grammes de pain trempés dans du lait. Prenez le pain pour extraire le lait, mettez du poivre, farinez-vous les mains et vous pouvez former des petites boules.



Faites chauffer une poêle, puis faites caraméliser vos boulettes et versez de la sauce tomate traditionnelle. Laissez ensuite mijoter, puis dégustez.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.