Cyril Lignac vous donne une idée de repas gourmand pour 5 euros par personne

publié le 17/02/2021 à 11:16

Ce mercredi 17 février, RTL et le groupe M6 s'associent au Secours populaire pour une journée de solidarité avec les étudiants en difficulté, particulièrement touchés par la crise sanitaire. On a vu que pour beaucoup, se nourrir correctement n'était pas si simple. Cyril Lignac propose aujourd'hui une recette à moins de 5 euros par personne, pour un repas qui mettra "un peu de paillettes" dans vos vies.



On peut se régaler avec pas grand chose : si on est trois personnes, avec 15 euros on peut faire un très bon repas. Cuisez du riz basmati dans de l'eau et faites griller des saucisses et des merguez à côté. Dans ce jus, ajoutez l'oignon ou l'échalote, une noisette de beurre et des petits morceaux de carotte, ainsi qu'un peu de roquette.

Versez le mélange dans le riz et faites sauter dans un wok. Ajoutez une sauce aigre-douce à base de sauce soja (15 cL), de miel (30g) et d'une cuillère à café de ketchup. Mettez un peu de coriandre, battez des blancs d'œufs que vous versez à travers une passette dans le riz. Vous obtenez un superbe plat !

S'il vous reste quelques euros, le dessert sera une mousse au chocolat : faites fondre 200g de chocolat noir et 100g de chocolat au lait auxquels on ajoute 170g de crème liquide et de lait que l'on fait chauffer. Montez en neige neuf blancs d’œufs avec 80 g de sucre pour alléger le tout.