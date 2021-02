Le Secours populaire français, association qui vient en aide aux plus démunis

Pour venir en aide aux étudiants en difficulté, particulièrement affectés par la crise sanitaire, RTL et le groupe M6 organisent le mercredi 17 février une journée de solidarité en association avec le Secours populaire français. Toute la journée, journalistes et animateurs mettront en avant les actions au quotidien de l'association. Lors de cette journée spéciale, les auditeurs pourront faire un don via un formulaire dédié sur le site du Secours populaire, accessible ici.

Dans toutes les tranches d’information de la journée, des reportages seront diffusés sur les actions du Secours populaire depuis le premier confinement, dans le Morbihan, à Metz ou encore à Paris. Un dossier spécial sera à retrouver sur RTL.fr. Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil recevront Chantal Ladesou, l’une des marraines du Secours populaire, dans "Tout à Gagner", et Caroline Dublanche invitera les étudiants qui le souhaitent à témoigner à partir de 22h dans "Parlons-Nous".

L'appel contribuera à financer des aides matérielles pour les étudiants : distribution alimentaire, kits d'hygiène, protections menstruelles, ou encore équipements numériques, indispensables à la poursuite des études. Il permettra aussi aux étudiants isolés de découvrir des possibilités d'accueil et d'accompagnement et d'encourager l'entraide.