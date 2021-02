Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser des bugnes pour Mardi gras

publié le 16/02/2021 à 10:55

Mardi gras, c’est la fête des gourmandises. Un jour un peu gras, où l'on fait des crêpes, des gaufres, ou des bugnes. La Chandeleur c’est les crêpes, le Mardi gras on peut donc remettre une tournée de crêpes, mais aujourd’hui on va faire des bugnes. L’histoire des bugnes est assez drôle. On pense que les bugnes sont françaises alors que les Italiens s’approprient vraiment l’origine des bugnes dans la Rome antique, ils faisaient ces bugnes et disaient que c’était leur spécialité.

Mélangez 250 grammes de farine, avec 30 grammes de sucre, une pincée de sel, et 10 grammes de levure de boulanger. Il faut toujours protéger la levure du sel, car elle n’aime pas le sel. On ajoute 3 œufs et une bonne cuillère à café de fleur d’oranger. On mélange, on pétrit la patte, cela donne un peu une patte à brioche.

Quand elle est bien mélangée on ajoute 165 grammes de beurre, que l’on a sorti du frigo, coupés en petit dés. On pétrit, et on la laisse pousser, à peu près une heure. On dégaze ensuite, on la met au frais pendant deux heures. Puis on l’étale avec le rouleau. On cuit à 170 degrés. On roule ensuite les bugnes dans le sucre ou on met un zeste de citron frais. Cela donne un petit arôme avec la fleur d’oranger.



