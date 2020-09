publié le 20/09/2020 à 11:31

À la fin d'un bon repas, on peut s'accorder un peu de fromage, ou alors un bon dessert. Pour les grandes occasions, on enchaîne les deux. Et si pour le fromage il est préférable d'aller chiner du côté de son fromager, on peut tenter un "fait maison" pour le dessert. Pour ce faire, l'un des spécialistes de la discipline, Cyril Lignac, vous donne quelques conseils et surtout des recettes faciles.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, même les plus serrés. Qu'on aime le chocolat, les fruits, les tartes, les gâteaux ou les biscuits, il y aura forcément une recette adaptée. Même celles et ceux qui n'ont pas de four trouveront leur bonheur.

En premier lieu, Cyril Lignac livre sa recette pour réussir un flan chez soi. Des consignes simples pour épater la galerie et proposer un dessert qui peut aussi se déguster au goûter.

1. Le flan pâtissier

Pour commencer et être sûr de réussir son flan, le plus important et de mélanger le lait avec de la vanille, et de laisser infuser le tout pendant toute une nuit. Le lendemain, donc, on fait chauffer le lait auquel on ajouter de la maïzena ou de la poudre à flan.

On fouette le tout pour obtenir un mélange épais semblable à une crème pâtissière puis on le fourre à l'intérieur de notre pâte feuilletée préalablement préparée.

On fait ensuite cuire le flan au four pendant 1h30 à 175 degrés. Au sortir du four, le dessus doit être un peu ambré, caramélisé et c'est ça qui est le meilleur !

2. La mousse au chocolat à la crème anglaise

Dessert incontournable, gourmandise par excellence, la mousse au chocolat peut parfois être un défi à réaliser. Alors voici comment la réussir sans trembler, avec une variante chère à Cyril Lignac, à base de crème anglaise. Il faudra 180g de chocolat au lait, 1 jaune d’œuf, 10g de sucre, 50g de lait, 50g de crème liquide. Puis 180g de crème liquide, 40g de copeaux de chocolat noir et des fruits.

Dans un saladier, faire fondre le chocolat. Puis, on s'attaque à la crème anglaise : mélanger le jaune avec le sucre puis chauffer les liquides chauds. Cuire à nappe. Verser sur le chocolat, monter les 180g de crème bien froide et les mélanger à la préparation. Ajouter les copeaux de chocolat noir et des fruits.

3. Tarte aux figues

Elle fleure bon l'été et peut être un bon dessert à faire avec ses enfants. La tarte aux figues est un parfait dessert de repas de fin d'été. Pour commencer le chef conseille d'acheter des paquets de feuilles de brique, afin d'éviter de s'embêter avec la pâte.



Première étape : tapisser le moule de feuille de brique pendant que l'on met à fondre du beurre. Ensuite, alterner les couches entre feuilles de brique, beurre fondu et sucre. Le secret de Cyril Lignac, c'est d'ajouter du tapioca dans la tarte aux figues : "Ça peut paraître bizarre, mais le tapioca ça éponge le jus de la figue, pour qu'on garde quelque chose de bien croustillant".



Enfin, vient l'élément phare de la tarte : les figues. Question esthétisme, le chef propose de suivre son astuce personnelle : couper les figues en rondelles plutôt qu'en quart, pour un meilleur rendu visuel. Pour finir, on enfourne la tarte à 180 °C pendant environ 30 minutes. Enfin, une fois que la tarte est cuite, Cyril Lignac propose d'ajouter un peu de miel de fleur ou encore, quelques noix de pécan.

4. Le biscuit roulé aux oeufs et à la fraise

Voici une gourmandise qui plaira aux petits comme aux grands. Le biscuit roulé aux oeufs est un dessert d'enfance de Cyril Lignac, qui veut bien en partager le secret. Il faut tout d'abord battre des jaunes d’œuf avec du sucre, puis ajouter de la farine. Ensuite on monte des blancs en neige avec un peu de sucre. On a alors la pâte à biscuite qu'on pose sur une plaque de cuisson.



Laisser cuire les biscuits à 180 degrés. Il suffit ensuite d’appuyer sur le biscuit pour savoir s'il est cuit, puis on le laisse reposer et refroidir. On s'occupe alors de monter une chantilly avec de la crème, de la vanille et un peu de sucre glace. On peut y incorporer aussi les fraises un peu abîmées qui se trouvent dans la barquette.



On étale cette crème sur le biscuit placé sur un torchon humide, on découpe des fraise qu'on dépose par dessus. Il ne reste plus qu'à rouler le biscuit, puis à en couper des tranches pour les servir. Une salade de fraises peut accompagner ce dessert.

5. Le gâteau au chocolat au four à micro-ondes

Tout le monde ne possède pas un four, et tout le monde n'a pas le temps (ou la patience) de faire un gâteau au chocolat de manière traditionnelle. Alors, et même s'il ne le fait jamais, Cyril Lignac a tenté l'expérience pour en sortir une recette rapide d'un gâteau au four à micro-ondes.



Il faut ainsi faire fondre chocolat noir et chocolat au lait ensemble pendant une minute. "Mais il faut être très prudent", explique Cyril Lignac.



Il faut jouer avec le micro-ondes, sortir le chocolat et le remuer au fil de la cuisson, et ne pas le laisser brûler. On ajoute ensuite de la farine, de la levure un œuf, un peu de sirop d'érable pour une note de sucre et un peu de noisette.



Très important, il faut ensuite cuire le tout dans un mug, une tasse dans laquelle on boit le café. L'épaisseur protège la préparation des ondes, ce qui permet au gâteau de cuire doucement à l'intérieur.