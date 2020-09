publié le 30/09/2020 à 11:28

C’est un sujet de la plus haute importance auquel s’attaque Cyril Lignac ce mercredi 30 septembre. En effet, Xavier, auditeur de RTL qui habite dans l’Isère, demande au célèbre de chef de bien vouloir lui livrer ses secrets pour réussir une pâte à crêpes bien onctueuse.

Mais aussi, l’auditeur (qui a appelé le 3210 ou est allé sur RTL.fr pour poser sa question) voudrait savoir comment réussir une crêpe suzette. Si la pâte à crêpe n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué, il y a quand même plusieurs manières de les faire.

On mélange tout d'abord de la farine et du sucre. On casse les œufs dans un petit puits de farine, et on mélange le tout. Et là, ça devient compliqué car la pâte que l’on mélange colle au fouet et c’est désagréable. Astuce du chef pour éviter ce désagrément : à partir du moment où on met les œufs dans la farine, on commence à verser le lait petit à petit.

Le secret du beurre suzette

On fluidifie ainsi la pâte et on évitera de la voir se coller au fouet et créer des grumeaux. Vient alors le parfum qu'on voudra mettre dans la pâte : fleur d’oranger, vanille, miel, cannelle… à votre guise.

Ensuite on met une crêpière sur le feu, bien chaude. Là intervient la première crêpe, toujours ratée dit l’adage. Pour rassurer les amateurs, Cyril Lignac la rate aussi, car il faut que la poêle s’imprègne de la pâte. Donc on mange la première sur le pouce et on démarre vraiment la fournée.

Concernant les crêpes suzette, il faut commencer par faire un beurre suzette. Il faut pour cela du beurre, du jus d’orange, du sucre glace. On mélange le tout et ensuite, une fois qu’on a cuit les crêpes, on les remet dans la poêle avec un petit peu de ce beurre orangé. On les plie, on les caramélise, et on dépose des suprêmes d’orange.

Dernière chose, comment réussir une crêpe fine, cuite avec les bords qui croustillent ? Il faut une bonne crêpière, déposer la louche au centre et bien amener la pâte sur les côtés en faisant basculer la poêle. Il faut aussi bien laisser cuire la crêpe avant de la retourner.