Cyril Lignac livre les secrets d'une pizza faite maison réussie

publié le 29/09/2020 à 11:22

Question de Béatrice, qui vit à Lorient et envoie un message à Cyril Lignac (via le 3210 ou sur RTL.fr). Elle voudrait faire une pizza maison, "la mienne est soit trop cuite et dure, soit trop molle et les légumes durs et pas cuits. C'est quoi votre recette inratable ?", questionne-t-elle. Le secret pour faire la pizza, c’est de la faire la veille.

Mélanger la levure fraiche, du sel, de l’eau et de la farine, on forme la pâte et on laisse une nuit au frais. On sort la pâte un quart d’heure avant de l’étaler. On peut aussi demander 200g de pâte à pain au boulanger le jour même pour l’étaler et on compose sa pizza. Déposer sur une plaque ronde, que l’on va mettre sur la plaque au chaud.

Le chef aime sa pizza avec de petits cubes de fromage italien comme la fontina, mais on peut mettre aussi du reblochon, dessus un peu de ricotta ou de la sauce tomate. On met à cuire dans un four bien chaud à 250°C avec une plaque à pâtisserie retournée qui est déjà chaude dans le four.

Cuire les légumes, les mettre au dernier moment

Quand on veut faire une pizza avec des légumes, le chef recommande de les cuire à l’avance pour les déposer en fin de cuisson, assaisonner avec une petite vinaigrette citronnée. Puis on ajoute le parmesan râpé.

Autre variante, avec des tranches de jambon et des tranches de mozzarella, coupée à température ambiante, avant de passer quelques secondes au four. Pour une version piquante, on ajoute de la sauce piquante, de la saucisse nduja, et des tranches de salami piquant que l'on passe quelques secondes au four.