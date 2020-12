Pour Noël, Cyril Lignac vous donne sa recette de marrons glacés

publié le 23/12/2020 à 10:36

C'est un dessert incontournable des fêtes de fin d'année : le marron glacé. On peut l'acheter en pâtisserie ou le faire soi-même !

Première chose à faire : acheter des marrons durs, les faire tremper dans de l'eau puis les plonger dans l'eau bouillante, pour faire partir la membrane autour des marrons. Cyril Lignac conseille ensuite de les cuire 15 minutes à petit feu dans de l'eau, comme des châtaignes, et de les éplucher.

Deuxième étape : préparer ce qui va devenir le sirop, pour confire les marrons. Une fois ces derniers bien cuits et moelleux, on mélange 75cl d'eau, 750g de sucre. Quand le sucre devient transparent, on fait bouillir le tout. Le chef propose ensuite d'ajouter de la vanille, du rhum ou de la fleur d'oranger, puis de plonger les marrons sur une grille tout doucement dans le sirop. On fait cuire une minute, on éteint le feu, et on laisse les marrons dans le sirop pendant 24 heures.

Le lendemain, il faut égoutter les marrons, les replonger un peu dans le sirop qu'on refait bouillir, puis les faire sécher. Enfin, on peut faire un fondant, comme le fondant à mille-feuilles, pour glacer les marrons. Néanmoins, même Cyril Lignac le reconnaît : "Ça prend quand même un peu de temps".

