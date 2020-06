publié le 04/06/2020 à 22:48

C’est une des conséquences positives du confinement : l’année est exceptionnelle pour la production de miel dans le Nord de la France. Les apiculteurs sont plutôt satisfaits de cette période pour leurs ruches.

Si le confinement n’est qu’une des explications avec la météo à ce contexte favorable, les abeilles ont vraiment profité du ralentissement de l’activité humaine, surtout dans les zones plus urbanisées. À Halluin près de Lille (59), Yvan Hennion produit du miel depuis plus de 20 ans, sur ses terrains en jachère ou dans d’autres régions, car les ruches peuvent voyager. Ces "butineuses" se sont régalées.

"Les abeilles comme on le voit là, elles sont en super forme. Le confinement a permis qu'il n'y ait pas de bruit, la nature était dans toute son entièreté. Il y avait beaucoup de fleurs, elles ont fait beaucoup de miel, on était assez impressionné. Nous ici on a des routes assez fréquentées, là elles pouvaient passer comme elles voulaient, elles n'étaient pas du tout embêtées, car elles ressentent tout ça", souligne Yvan Hennion.

Même constat au Rucher école de Tourcoing, où Jean-Luc Debaisieux forme des apiculteurs amateurs toujours plus nombreux. Il n’avait jamais connu aussi bonne récolte. "C'est une très très bonne année. Aussi bien pour le miel, que pour les essaims, que pour la végétation. Le confinement a fait deux moins d'inactivité, deux mois où les parcs et jardins n'ont pas été entretenus. Sur la miellé de printemps on a quand même triplé par rapport à l'année dernière. La nature a repris son rythme, et d'autant mieux", se réjouit le formateur.

La météo : un facteur primordial

Et en cette période la consommation de miel local a également grimpé en flèche, un aliment royal aux multiples vertus. Le confinement désormais terminé, ce qui inquiète les apiculteurs c'est la météo. En effet, ils sont souvent victimes du réchauffement climatique, ils ont en tout cas maintenant les yeux rivés vers le ciel.

À la "ferme de l’Abeille du mont", Yvan Hennion se réjouit de la bonne conjoncture mais aimerait bien un peu de pluie pour la végétation : "Nous, on produit plus de 10 tonnes de miel par an. Cette année, avec deux entreprises, avec ma fille on est déjà à une bonne vingtaine de fûts, donc c'est bien on croise les doigts. On a toujours un petit peur, on regarde la météo parce que les tilleuls vont commencer à être en fleurs, on peur que pour le châtaignier il fasse un peu sec",

Miel de tilleul, de fleurs, de châtaignes : certains experts ont des avis différents sur les effets positifs du confinement chez les abeilles. En tout cas ici, en Hauts de France, les producteurs vont pouvoir faire une deuxième récolte.

Le confinement a favorisé la production de miel dans le Nord Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 04/06/2020
Yvan Hennion, apiculteur à Halluin, "l'Abeille du Mont" Crédits : Franck Antson / RTL | Date :
Jean-Luc Debaisieux formateur au Rucher école de Tourcoing Crédits : Franck Antson / RTL | Date :