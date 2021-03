Changement d'heure : 5 conseils pour mieux dormir et se réveiller en forme

publié le 27/03/2021 à 08:20

Nuits de plus en plus courtes, insomnies, réveils nocturnes. Avec le stress qu'engendre la crise de la Covid-19, le manque de sommeil est de plus en plus récurrent chez les Français.

Alors que nous nous apprêtons à changer d'heure dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, la question du sommeil demeure essentielle. Quelles sont les clés d’une nuit réussie ? Comment bien dormir ?

Voici quelques réflexes que nous vous invitons à adopter, dès maintenant mais aussi toute l’année pour y parvenir. En premier lieu, que direz-vous de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes qui nuisent à votre sommeil ?



1. Ne pratiquez pas de sport le soir

Le sport c'est bien mais le soir, les exercices physiques réveillent vos muscles et vous empêcheront de bien dormir. Nous vous conseillons d'arrêter toute activité physique au moins trois heures avant le coucher.

2. Ne buvez ni café ni thé après 16h

Pour bien dormir, mieux vaut éviter très tôt les excitants : le dernier café après le repas de midi, pas de thé et même de coca-cola après 16h.

"L’alimentation est aussi un paramètre important : manger gras ou dîner trop copieusement, boire de l'alcool mais aussi du café, du thé, du soda, tout cela peut malmener la qualité du sommeil", rappelle Michel Cymes.

3. Arrêtez les écrans

Télévision, ordinateur, smartphone diffusent une lumière bleue très excitante, proche de la lumière du jour : à éviter de s’y exposer le soir !

Ce serait "le" conseil pour bien dormir à absolument retenir : soyez dans votre lit seulement pour dormir. Même les activités qui vous détendent, comme lire, écouter de la musique, sont à pratiquer hors du lit.



Ne restez pas non plus dans votre lit quand vous n’arrivez pas à dormir : cela peut accroître votre anxiété, votre énervement, et vous empêcher de retrouver le sommeil. Vous devez être bien dans votre lit, et ne pas l’assimiler à une pensée négative.

4. Écoutez les signaux du sommeil pour aller dormir

Vous commencez à cligner des yeux, à bâiller, et à avoir les paupières lourdes ? C’est le moment d’aller dormir, sans attendre. Votre horloge interne aime les rythmes de sommeil réguliers. Écoutez votre corps plutôt que votre tête quand il s’agit du sommeil.

5. Aidez-vous de la lumière du jour

Que vous le fassiez naturellement, en laissant les volets entre-ouverts, ou grâce à une lampe-réveille, vous faire sortir des bras de morphée grâce à la lumière du jour vous permettra d'émerger en douceur, et ainsi d'être en forme en posant le pied hors du lit.