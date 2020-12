Sommeil : comment se rendormir en cas d'insomnie ?

publié le 28/12/2020 à 10:10

Les trois quarts des Français se réveillent la nuit. Le scénario est le suivant : il fait encore nuit, vous ouvrez l'oeil alors que le réveil n'a pas sonné. Vous regardez l'heure par réflexe en pensant que vous allez vous rendormir, sauf que vous n'y parvenez pas. Pour éviter de vivre cette situation, il n'y a pas de recette miracle. Evidemment, les réveils nocturnes peuvent survenir pour plusieurs raisons. Néanmoins, certaines raisons reviennent plus que d'autres et il est assez facile d'anticiper.

La première raison à ce type de réveil, c'est une vessie pleine. En pleine nuit, il n'est pas toujours facile de trouver du courage pour se lever. "Vous essayez donc de passer en force en ne vous rendant pas aux toilettes et c'est pour ça que vous ne vous rendormez pas. Il ne faut pas résister à une envie d'aller aux toilettes", explique Michel Cymes. En vidant sa vessie, les tensions sont dénouées et vous aidez l'organisme à se relâcher, ce qui est un préalable au sommeil.

Il est conseillé de se lever

Le plus important est d'identifier la raison pour laquelle on se réveille et c'est pas toujours évident. Il arrive parfois que le réveil soit dû à la soif, il est donc conseillé d'avoir une petite bouteille d'eau à portée de main. Un organisme correctement hydraté trouvera plus facilement sommeil.



Parfois les réveils sont dû à certaines pensées liées aux domaines professionnel ou personnel. Dans ce cas, pour retrouver le sommeil, il faut tenter de se concentrer sur sa respiration. Une longue expiration en toute conscience contre les tensions normalement.

Pour finir, si aucune de ces astuces ne fonctionnent, il est conseillé de se lever, quitte à aller se recoucher si le sommeil revient. En cas de réveil nocturne, laissez-vous toujours une vingtaine de minutes pour retrouver les bras de Morphée.