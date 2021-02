Sommeil : avons-nous tous besoin de dormir 8 heures par nuit ?

publié le 07/02/2021 à 10:25

La crise sanitaire a affecté le moral des Français et, par conséquent, la qualité de leur sommeil. Difficile, avec tout ce stress et cette anxiété, de bien dormir. Pourtant, pour aller bien mentalement, avoir de l'énergie la journée et être productif, il faut dormir suffisamment.

Dormir suffisamment, ça veut dire quoi ? On dit souvent qu’un adulte doit dormir 8 heures par nuit. Mais en réalité, ça ne vaut pas pour tout le monde. 8 heures, ça pourrait ressembler à une moyenne. Mais on a chacun un rythme et des besoins qui nous sont propres. Certains vont se réveiller reposés après une nuit de 6 heures, et d’autres auront besoin de 9h30 de sommeil pour être en forme dans la journée.

Le secret d'un bon sommeil réparateur, c'est de s'écouter. Et le meilleur moyen pour connaître ses besoins en sommeil, c’est de ne pas mettre de réveil. Faites le test pendant les vacances. Au bout d’une dizaine de jours, un rythme s’installe.

Sachant qu’en vacances, on a tendance à dormir une heure ou 1h30 de plus que l’année, si vos nuits durent 9 heures en vacances et 7h30 le reste du temps, c’est bon. En revanche, si vous pouvez dormir 11 heures en vacances, c’est qu’il vous manque au moins une heure par nuit le reste de l’année.