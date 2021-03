Bien-être : pour calmer votre stress, prêter attention à votre respiration

publié le 20/03/2021 à 08:34

Comment se débarrasser de son stress, ce poison qui pollue nos journées et nos nuits ? La respiration pour nous aider, c'est un moyen qui a fait ses preuves. Et je vais vous apprendre une technique toute simple et très efficace. Il suffit juste d’une feuille et d’un crayon.

Ce que vous allez faire, c’est vous asseoir tranquillement à une table et régler un chronomètre sur une minute. Fermez les yeux. Posez la pointe de votre crayon sur la feuille

le plus à gauche possible. À chaque inspiration, dessinez un trait qui monte. Puis à chaque expiration, dessinez un trait qui descend. Comme si vous dessiniez des vagues. Faites-le sans tricher, de la manière la plus naturelle possible.

Au bout d’une minute, ouvrez les yeux, comptez le nombre de vagues. Évidemment il n’y a aucune compétition à remporter, ce qui compte en faisant cet exercice, c’est de prendre conscience du lien entre stress et respiration. Plus le stress est là, plus il y aura de respirations, et inversement.

Pour diminuer le nombre de vagues, je vous invite à refaire cet exercice régulièrement. Petit à petit vous allez voir qu’elles vont diminuer. Car quand vous êtes moins stressé, votre respiration est plus calme.

On peut même penser à cet exercice en cas de stress soudain. Le simple fait de penser à ces vagues va calmer vos tensions intérieures. Voilà une minute qui peut tout changer.