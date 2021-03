Bien-être : découvrez trois techniques méconnues pour se sentir mieux

publié le 21/03/2021 à 08:23

On parle de plus en plus de différentes techniques qui peuvent nous aider à aller mieux, mais si on entend souvent leurs noms dans les médias on ne sait pas forcément de quoi il s’agit.

Pour vous aider à vous y retrouver, je vous conseille Le grand livre du healing, publié par Elya Hasson aux éditions Marabout. C’est un petit livre qui passe en revue 60 techniques de médecines alternatives et traditions holistiques.

Pour chacune d’entre elles, Elya Hasson explique l’origine, propose une définition, détaille la pratique et met aussi en avant les bénéfices. Vous pourrez surtout vous faire une idée plus précise de ce qui existe et mieux comprendre ce que chacune peut vous apporter. Vous pouvez aller plus loin et consulter un thérapeute, ou juste développer vos connaissances.

Dans le livre l’auteur parle de techniques connues comme le Yoga, l’astrologie, ou la naturopathie. J’ai choisi 3 exemples dont on parle moins souvent.

Le Watsu par exemple, contraction de water (l’eau en anglais) et le shiatsu. La technique est apparue il y a 25 ans aux États-Unis. Elle s’adresse à toutes les personnes épuisées, déprimées, angoissées. On est plongé dans une eau à 35 degrés. Le corps devient léger et se relâche.

Autre exemple l’aromathérapie. Déjà pratiquée dans l’Égypte ancienne, cette thérapie utilise des parfums et huiles essentielles pour apaiser maux physiques et émotionnels.

Un dernier un peu farfelu : la Moxibustion. Une thérapie issue de la médecine chinoise. Son principe : chauffer des points d’acupuncture grâce à un petit fagot d’armoise séchée et autres plantes. Le but n’est pas de vous torturer, mais d’augmenter votre flux d’énergie. Voilà une minute qui peut tout changer.