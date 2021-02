Bien-être : adopter la philosophie du Costa Rica, "pura vida"

publié le 20/02/2021 à 06:40

Et si on adoptait la philosophie de vie du Costa Rica ? Le petit pays d'Amérique latine est l'un des plus heureux au monde. Son secret : un art de vivre positif, qui s’appelle là-bas "Pura Vida".

Les habitants du Costa Rica disent "pura vida" tout le temps. Traduit en français, cela veut dire "vie pure". En fait, "pura vida" signifie plusieurs choses. C’est d’abord une manière de se saluer positive et sympathique. "Pura vida" exprime aussi que tout va bien et que nous ne devons pas oublier tout ce qu’il y a de de bon dans notre vie, la chance de pouvoir vivre et d’être là, et remercier pour les petites attentions que l’on reçoit des autres.

"Pura vida" veut dire également que ça va aller. Si vous rencontrez des problèmes, tout va finir par s’arranger. C’est aussi une invitation à profiter du moment présent, le seul qui compte.

On peut nous aussi, comme au Costa Rica, glisser "pura vida" dans nos réponses, nos souhaits, aux autres... On peut se le répéter à soi-même en boucle aussi. En fait "pura vida", c’est un peu comme un pense bête pour nous rappeler que rien ne vaut la vie, comme le chante Alain Souchon. Voilà une minute qui peut tout changer.