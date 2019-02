publié le 05/02/2019 à 03:13

L'incendie s'est déclaré aux alentours d'une heure du matin ce mardi 5 février, dans un immeuble de 8 étages du XVIe arrondissement de Paris situé au 17bis rue Erlanger. Des images impressionnantes publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes sur le toit, tentant d'échapper aux flammes.



Selon le procureur de la République, Rémy Heitz, un premier bilan fait état de 8 morts et une personne grièvement blessée. 30 autres personnes sont également blessées, dont 6 sapeurs-pompiers. Les secours sont toujours sur place. Plus de 200 pompiers sont mobilisés et plusieurs immeubles du secteur ont été évacués. "Nous avons dû procéder à de nombreux sauvetages, notamment de certaines personnes qui s'étaient réfugiées sur les toits", a précisé à l'AFP Clément Cognon le porte-parole des pompiers.



On ignore pour le moment les causes de cet incendie, qui n'était toujours pas maîtrisé aux alentours de 3h30 du matin. Mais déjà quelques hypothèses circulent, dont celle d'une "querelle de voisinage" qui aurait eu lieu avant le sinistre, a annoncé le premier adjoint à la mairie de Paris sur RTL. Une habitante de l'immeuble a été interpellée et placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et confiée à la police judiciaire, a annoncé le parquet de Paris.

Suivez la situation en direct

9h56 - Les pompiers rangent leur matériel. Ils ont mis plus de 5 heures pour venir à bout des flammes.

Rangement du matériel pour les pompiers de Paris. Il faut des conditions physiques exceptionnelles pour sauver les habitants. #Incendie #Paris #Erlanger pic.twitter.com/iYArnRJ4fL — Arnaud Tousch (@nanotousch) February 5, 2019



9h53 - Un numéro a été mis en place par la préfecture de police pour les victimes : 0805 200 450. Il s'agit d'une cellule d'information destinée aux victimes et à leurs proches afin d'obtenir des renseignements la situation.



9h33 - La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé dans un tweet "qu'une cellule d'urgence à la mairie du 16e arrondissement" était mise en place. "Elle viendra en aide à tous les riverains qui souhaitent un soutien psychologique ou un accompagnement dans leurs démarches", a-t-elle expliqué.



9h15 - La femme interpellée a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique, d'après nos informations.



9h12 - Selon nos informations, après avoir mis le feu au véhicule de son voisin, la femme interpellée aurait incendié l'immeuble de la rue Erlanger à plusieurs endroits : au deuxième, au septième et au huitième étages.



9h03 - D'après nos informations, un premier appel a été passé à 00h42 dans la nuit de lundi à mardi, alertant sur un feu sur le palier du deuxième étage de l'immeuble. Puis à 00h53, une habitante de l'immeuble à côté de celui qui a été incendié a été interpellée par la Brigade anti-criminalité (BAC). Elle est vue dans la rue de l’immeuble en train d'essayer de mettre le feu à une voiture puis a une poubelle, et semble avoir consommé de l'alcool.



8h57 - Le capitaine Clément Cognon confirme sur RTL que le feu est désormais "circonscrit", même si les pompiers sont toujours "dans la phase d'extinction totale". Une cinquantaine de sauvetages ont eu lieu, "avec une prise de risque considérable de la part des pompiers", a-t-il tenu à rappeler.



8h51 - Sur RTL, le capitaine Clément Cognon, porte-parole des pompiers, a expliqué les raisons de la propagation très rapide du feu. Deux facteurs ont joué selon lui : "le mobilier qui est présent dans tous les appartements" a permis "un développement du feu", et "les gens peuvent avoir ouvert les portes palières, ce qui a naturellement permis la propagation" de l'incendie.



8h45 - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, sont arrivés sur les lieux du drame.



8h43 - Selon nos informations, la femme interpellée, âgée de 40 ans, habite dans l'immeuble à côté de celui qui a été incendié. Les propos qu'elle a tenu aux policiers sont confus, une expertise psychologique serait envisagée par les forces de l'ordre. Elle a expliqué avoir eu un litige avec un voisin, puis aurait décidé d'incendier son véhicule avant de s'attaquer à son logement.



8h32 - "Paris est en deuil ce matin", a tweeté la maire de Paris Anne Hidalgo. À 9 heures, le conseil de Paris s'ouvrira sur une minute de silence en hommage aux victimes.



8h21 - Selon nos informations, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est attendu sur place, dans le 16e arrondissement.



8h20 - Le bilan a été alourdi a 8 morts, a annoncé le procureur de la République Rémi Heitz. "Le bilan n'est peut-être pas encore définitif. Il faut que les investigations, les repérages se poursuivent", a toutefois prévenu le préfet de police Michel Delpuech.



8h11 - Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, confirme sur RTL que la piste criminelle est privilégiée. Il a par ailleurs confirmé que l'habitante placée en garde à vue a été interpellée alors qu'elle essayait de mettre le feu à une voiture.