publié le 05/02/2019 à 22:18

C'est l'incendie le plus meurtrier en plein cœur de la capitale... Au moins dix personnes sont mortes, et une trentaine d'autres blessés, lors d'un incendie d'origine probablement criminelle qui a ravagé un immeuble du XVIe arrondissement de Paris.



Au total, plus de 120 personnes habitaient ici. 24 heures après le drame, ils sont sous le choc. Harry, qui habite au 8e étage, a abandonné les lieux en pyjama. Il est marqué par cette nuit d'horreur : "J'ai vu ce qu'il se passait, j'ai vu les gens accrochés à la façade avec tout l'immeuble en flammes. C'était un brasier. Ils demandaient à l'aide (...) C'est un peu choquant", raconte-t-il au micro de RTL.

Après avoir quitté les lieux en urgence cette nuit, certains habitants tentent dorénavant de rejoindre leur appartement afin de récupérer certaines affaires. "Je vais rentrer chez moi juste pour prendre des affaires et après je vais dormir chez un ami. Je ne peux pas rester chez moi ce soir, car avec ce qu'il s'est passé hier soir, c'est un peu glauque. Je n'ai pas vraiment envie d'y repenser", explique de son côté Clément.

Pour venir en aide à ses habitants, plusieurs cellules psychologiques ont été mises en place par la mairie du XVIe arrondissement de Paris.

