Incendie à Paris : la suspecte placée en établissement psychiatrique

publié le 05/02/2019 à 17:53

La femme interpellée après l'incendie meurtrier du XVIe arrondissement de Paris qui a fait au moins 10 morts et 37 blessés dont un grave, dans la nuit du 4 au 5 février, a été placée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Sa garde à vue a été levée, a indiqué le parquet.



Une décision prise à l'issue d'un examen médical et d'un examen de comportement. Cette habitante de l'immeuble avait été interpellée par la Brigade anti-criminalité (Bac) à 00h53, peu après le début de l'incendie. Depuis le début de sa garde à vue, elle tenait des propos incohérents et paranoïaques.

Le procureur de la République, Rémi Heitz, a indiqué lors d'un point presse sur les lieux du drame que cette femme présentait des "antécédents psychiatriques". D'après nos informations, elle a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique. La piste criminelle est privilégiée, notamment celle d'une querelle de voisinage.

Cet incendie, le pire dans la capitale depuis 14 ans, a mobilisé 250 pompiers durant 6 heures. Une intervention d'une ampleur "exceptionnelle" reconnaissent les hommes du feu alors que 8 d'entre eux ont été blessés.