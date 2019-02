et Joanna Wadel

publié le 05/02/2019 à 08:47

Un témoignage glaçant, celui d'Élisabeth, qui habite à quelques mètres de l'immeuble parisien qui a pris feu cette nuit, dans la XVIe arrondissement. La résidente a assisté impuissante au drame depuis ses fenêtres.



Elle raconte cette nuit "horrible", ponctuée par les hurlement et les appels au secours. "Il y avait des gens en haut, qui criaient, ils étaient sur le balcon. Ils ne pouvaient pas descendre", confie t-elle, marquée par l'image des flammes qui sortaient "très haut" du dernier étage de l'immeuble, et par l'odeur de la fumée.

Le bilan de ce drame, toujours provisoire, est extrêmement lourd. Il est estimé pour le moment à huit morts et une trentaine de blessés. Le feu a pris en pleine nuit aux alentours d'une heure du matin, il serait à l'heure actuelle maîtrisé mais "pas éteint", près de 200 pompiers sont toujours sur place.

Le porte-parole des pompiers de Paris indique que le feu est "en phase d'extinction", et que la plupart des habitants ont été évacués. Il précise cependant qu'il est possible que plusieurs résidents soient encore confinés dans leur appartement.



Au total, une cinquantaine de personnes ont été évacuées par les secours. Une possible querelle de voisinage pourrait être à l'origine de ce drame, c'est l'une des pistes explorées ce matin.

A écouter également dans ce journal

Une journée de mobilisation à l'appel de la CGT. Les manifestants réclament une hausse des salaires et plus de justice fiscale. C'est une réponse "sur le bitume" au grand débat lancé par le Gouvernement, affirme le syndicat.



Les députés votent aujourd'hui la proposition de loi anti-casseur. Un texte loin de faire l'unanimité à l'Assemblée inspiré des lois contre les Hooligans. Elle interdirait à toute personne susceptible de troubler l'ordre public de participer à des manifestations sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende. Ce qui pose problème, c'est notamment que cette interdiction soit régie par les préfets, sans l'intervention des juges.