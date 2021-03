publié le 19/03/2021 à 08:45

L'homme trompait les magasins en remplaçant de vrais billets par des faux lorsque ceux-ci avaient passé le détecteur de billets du magasin. En tout, le préjudice a été évalué à environ 170.000 euros. C'est la Banque de France qui a prévenu l'Office central de répression du faux monnayage en voyant le nombre de faux billets détectés en Ile-de-France grimper en flèche ces derniers mois (le nombre passant d'environ 3 faux billets à 40 par mois).

Un Bulgare d'une soixantaine d'années et deux complices ont été interpellés mardi 18 mars en région parisienne. En 4 mois, cet homme a réussi a écouler près de 300 billets de 500 euros. Toujours les même cibles, les magasins de luxe de la région parisienne et toujours la même technique. L'individu parle un anglais parfait et présente bien, pas le genre à écouler de la fausse monnaie. D'ailleurs, les billets qu'il tend pour régler ses achats sont vrais, dans un premier temps. Mais par un tour de passe passe, il les remplace finalement par des faux. Le vendeur n'y voit que du feu.

Il faut dire que ces contrefaçons sont d'une qualité supérieure. "La Bulgarie a la particularité de fabriquer des billets de haute valeur, c'est-à-dire des billets de 500, 200 ou 100 euros, qui sont de fait de meilleure qualité que les faux billets italiens parce que les grosses coupures sont plus contrôlées par les commerçants", explique Eric Bertrand, directeur de l'Office central de la répression du faux monnayage.

C'est en visionnant les bandes de vidéosurveillance des magasins que les enquêteurs ont reconnu le faussaire. Cet homme avait déjà été interpellé pour les mêmes faits il y a quelques années. Ce bulgare est aujourd'hui placé en détention provisoire.

