publié le 19/03/2021 à 07:11

Tout commence à la rentrée de septembre lorsqu'un brancardier du CHU de Saclay dans l'Essonne décide de se créer un nouvel avenir. Avec une fausse carte d'étudiant, l'homme de 20 ans s'inscrit à la faculté de médecine Paris Descartes. Il évite de se présenter aux partiels en prétendant avoir attrapé la Covid-19 puis il parvient à décrocher des stages dans de prestigieux établissements hospitaliers de la région parisienne.

Il aurait effectué des gardes et assisté à quelques interventions chirurgicales à l'Hôpital Baujon de Clichy et l'Hôpital Cochin à Paris. Invité plusieurs fois au bloc, il prend des clichés qu'il publie sur son compte Facebook. Un comportement et surtout un manque de compétences qui finissent tout de même par alerter les vrais praticiens.

Démasqué, il reconnaît les faits sauf qu'entre-temps le faux carabin a réussi à se faire embaucher dans un Ehpad de Seine-Maritime. Selon nos confrères du Parisien, une expertise psychiatrique a conclu que le garçon avait besoin de soins, à défaut de pouvoir en donner.

Selon le Parisien, l'homme de 20 ans a été placé en garde-à-vue puis mis en examen ce mercredi, pour "usurpation de la qualité d'étudiant en médecine, accès illégitime à des informations médicales et mise en danger d'autrui".

