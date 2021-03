Toulouse : libéré de prison, il agresse sexuellement sa fille de 16 ans

publié le 19/03/2021 à 02:29

Une jeune fille de 16 ans a vécu un véritable calvaire. Alors que l'adolescente originaire de Montpellier a été contrainte de retourner vivre chez son père à Toulouse dans le cadre d'un stage, elle a subi des agressions sexuelles incestueuses. Le père âgé de 38 ans avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinant en 2009.

Selon les informations de La Dépêche, l'adolescente de 16 ans est récemment allée porter plainte dans un commissariat. L'affaire a immédiatement été prise au sérieux au vu de la personnalité de son père qu'elle mettait en cause. La jeune fille, mineure, s'est confiée sur l'enfer qu'elle a vécu entre octobre à février. Pendant ce laps de temps, son père lui a fait subir des attouchements sur les parties intimes et n'a cessé de lui proposer de "faire l'amour". Elle a décidé de quitter Toulouse pour dénoncer les agissements de son père.

Condamné à trois ans de prison ferme

Les enquêteurs de la sûreté départementale ont convoqué le père au profil inquiétant mercredi 17 mars. Il a dû s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre des comparutions immédiates jeudi 18 mars, dans l'après-midi. Me Karim Amari, son avocat, a expliqué qu'il "ne réalisait pas" le mal qu'il faisait à sa fille. Pour la partie civile, absente, Me Christine Villars-Cance a décrit les souffrances de la victime. À l’issue des débats, le père de 38 ans a été condamné à trois ans de prison ferme et six ans de suivi sociojudiciaire.

L'homme connaît bien le milieu carcéral. En 2009, il avait déjà été condamné pour un assassinat commis dans l'Hérault. A l'époque, il avait fracassé le crâne d'une femme avec un marteau, puis après lui avoir donné des coups de couteau dans le cou, il avait laissé agoniser la victime. Ce crime s'était déroulé dans un contexte de toxicomanie, l'homme voulait dérober 6.000 euros à la victime. Suite à ce meurtre, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il était ressorti de prison avant la fin de sa peine et s'en est pris à sa fille mineure.