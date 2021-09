Marc Martin habite à Saint-Pargoire, dans l'Hérault. Depuis trois ans, il vivait avec son fils de 10 ans et sa fille de 11 ans. Jeudi dernier, à la sortie de l'école, ce père de famille s'est vu retirer ses enfants alors qu'il refusait de les rendre à leur mère, dont le compagnon est soupçonné d'inceste et de violence.

"Voilà, on me prend les enfants devant le collège et devant l'école, pour les mettre chez quelqu'un qui est accusé de viol et d'inceste sur sa propre fille. Voilà la police", explique le père de famille sur une vidéo qu'il a lui-même filmée. Marc n'a pas pu approcher ses enfants car la justice a tranché : ces derniers, qui vivaient avec lui depuis trois ans, doivent être rendus à leur mère. Le problème, c'est le compagnon de celle-ci : un homme soupçonné de violence et d'inceste. Au total, 14 plaintes ont déjà été déposées à son encontre.

Le père de famille en appelle directement au ministre de la Justice. Pour lui il est impossible d'imaginer ses enfants vivre sous le même toit qu'un homme sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires. Depuis le départ de ses enfants, Marc Martin a beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Dévasté et révolté par cette décision de confier la garde à la mère des enfants : "Je suis au fond du sceau, le nouveau compagnon de mon ex-femme est accusé d'inceste sur mineur, c'est hors de question pour moi qu'ils côtoient un tel individu le temps de la procédure ou au moins de savoir ce qu'il a vraiment fait", plaide-t-il.

"On me reproche d'être trop anxiogène, mais qui ne le serait pas ? Les enfants sont très heureux. J'en appelle vraiment au ministre de la Justice et je demande aussi à tous les papas et toutes les mamans de se réveiller. C'est impensable de protéger des enfants en les mettant dans un lieu comme ça", martèle Marc.

Dans son village de Saint-Pargoire, le père de famille est soutenu par de nombreuses mamans qui, impuissantes, ont assisté au départ des deux enfants devant l'école. "Je trouve ça lamentable. Quand vous voyez un gosse entrain de pleurer, de réclamer son papa, on ne peut que se sentir mal. C'est un bon père, il s'occupe très bien de ses enfants. Pour moi, je pense que c'est risqué là où ils se trouvent", témoigne Audrey, l'une d'entre elles.

Ce matin, Marc et d'autant plus inquiet que, depuis jeudi, et malgré ses demandes téléphoniques répétées, il n'a aucune nouvelle de ses enfants. De son côté, la mère des enfants a refusé de répondre à nos questions. Son avocate estime que le père, lui, est instable.

