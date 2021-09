Les infos de 18h - Isère : ce que l'on sait sur le crash d'hélicoptère

Un hélicoptère de la Sécurité civile s'est écrasé ce dimanche 12 septembre, aux alentours de 16h30, en amont de Villard-de-Lans, près de Grenoble, en Isère. L'accident a blessé les cinq personnes qui se trouvaient à bord, dont quatre grièvement.

L'appareil survolait la station de Villard-de-Lans afin de venir en aide à un cycliste en grande difficulté. À son arrivée sur les lieux, l'appareil subit une grave avarie. Il s'est mis à tournoyer avant de perdre de l'altitude et de se crasher. Cinq personnes, un pilote, un mécanicien, deux secouristes et un médecin étaient à bord.

"Un hélicoptère de la protection civile fait deux survols, perd beaucoup d'altitude d'un coup puis plus rien", témoigne Gilles qui a assisté à la scène depuis la station de Villard-de-Lans. "Cinq minutes après, beaucoup de fumée. Très vite derrière, deux explosions. Les pilotes, semble-t-il, ont pu s'extraire. Une troisième personne était beaucoup plus mal en point puisqu'un des pilotes lui prodiguait un massage cardiaque". Quatre des cinq personnes à bord se trouvent dans un état grave, notamment un médecin du SAMU qui se trouve en urgence absolue. Deux hélicoptères et de nombreux secours se trouvent sur place.

