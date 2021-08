Ardèche : disparition d'un enfant et de son père, un appel à témoins lancé

Un appel à témoins vient d'être lancé par la gendarmerie de l'Ardèche sur Facebook pour tenter de retrouver Warren, un enfant de 7 ans et son père âgé de 40 ans. À la suite d'"éléments inquiétant" selon le parquet, les deux portés disparus sont activement recherchés depuis le vendredi 27 août à Saint-Agrève.

Selon les premiers éléments de la gendarmerie, le père et son fils sont susceptibles de circuler à bord d'une Peugeot 206 de couleur noire immatriculée AJ-310-KP. D'après les informations de la police, Warren, qui mesure 1,30 m est "de type méditerranéen". Ses yeux et cheveux sont de couleur marron. Sandro, le père, mesure quant à lui 1,80 m et a une corpulence mince. Ses yeux sont marron et ses cheveux noirs.

Sur son post Facebook, la gendarmerie de l'Ardèche demande de ne pas intervenir soi-même en cas de localisation de l'enfant ou du père et rappelle qu'il est nécessaire de prévenir immédiatement les forces de police.