Les infos de 18h - Perpignan : un enfant retiré à ses parents à cause d'une blague

publié le 04/06/2021 à 19:06

C'est une histoire hallucinante. Des parents se sont vus retirés leur enfant tout ça à cause d'une blague, à Perpignan. Tout commence le vendredi 28 mai, à la veille d'un mariage, une famille de gens du voyage venue du nord de la France, discute dans la rue, avec une lointaine connaissance.

Selon Me Matthieu Vouche, leur avocat "il y a eu un quiproquo avec un témoin qui a cru que la mère voulait vendre son enfant". Pendant l'entrevue, la jeune mère, accompagnée de sa fille de quatre mois, plaisante : "Elle est belle, je vous le vends ! Mais attention, elle n'a pas de prix !".

Son interlocuteur prend sa remarque au pied de la lettre et alerte immédiatement la police municipale en expliquant qu'une femme veut vendre son enfant. Et l'emballement judiciaire a commencé comme ça. Quelques minutes plus tard, le couple est arrêté et séparé de son bébé qui est immédiatement placé. Un juge va formuler une ordonnance de placement provisoire pour le bébé, qui est envoyé dans une pouponnière. Selon l'avocat "c'est une souffrance absolue".

Les parents de l'enfant ne comprennent pas ce qui leur arrive. Lundi 31 mai, ils ont été jugés en comparution immédiate. À l'issue du procès, les parents sont relaxés mais ils ne peuvent toujours pas récupérer leur fille. Le parquet a en effet saisi un juge pour enfant. La situation est intenable pour les parents. Me Vouchet a réussi à obtenir que la décision soit rendu jeudi 3 juin dans l'après-midi. L'avocat affirme "qu'on les a privé de leur enfant illégitimement".

La police et la justice se sont rendues compte qu'elles y étaient allées un peu fort. Lors de l'audience de jeudi après-midi, l'enfant leur a été rendu. Le jeune couple, reparti dans le nord de la France, se souviendra longtemps de son séjour à Perpignan.

