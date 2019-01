publié le 23/01/2019 à 18:55

C'est l'heure du premier bilan pour le dédoublement des classes de CP, une mesure phare du quinquennat Macron qui a été mise en place dans les quartiers les plus défavorisés afin de lutter contre les inégalités. 190.000 élèves en bénéficient.



Le dédoublement consiste à baisser à une douzaine d'élèves au maximum les effectifs des classes de CP et de CE1 dans ces quartiers, pour permettre un enseignement plus progressif et personnalisé.Le dispositif est plutôt apprécié par les enseignants et semble également faire ses preuves. C'est ce que montre la première évaluation dévoilée aujourd'hui.

Il ressort de cette étude que la mesure a permis une "baisse de la proportion d'élèves en très grande difficulté de 7,8% pour le français et de 12,5% en mathématiques". Ainsi, au terme de la première année, "sur les 24.000 élèves en très grande difficulté, il y a 2.000 élèves de moins en très grande difficulté en français et 3.000 élèves de moins en très grande difficulté en mathématiques".

"Ces résultats sont très encourageants pour une première année et pour une politique menée à si grande échelle", a commenté Fabienne Rosenwald, la directrice de la DEPP, en présentant ces résultats.



La mesure a d'abord concerné, à la rentrée 2017, 2.200 classes de CP de quartiers très défavorisés (dits REP+), avant d'être étendue en septembre à 3.200 classes de CP de quartiers défavorisés (REP) et 1.500 classes de CE1 en REP+. A la rentrée prochaine, elle touchera tous les CE1 de REP+ et de REP et bénéficiera ainsi à 300.000 élèves, soit 20% d'une classe d'âge.



