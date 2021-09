Éric Zemmour porte plainte contre Paris-Match après la diffusion de clichés intimes

Plusieurs photos et un texte qui n'affirme rien mais qui laisse très clairement sous-entendre la nature des relations entre les deux. La couverture de Paris Match avec le polémiste en maillot de bain dans l'eau et sa conseillère serrée contre lui ne laisse guère de place au doute. Un reportage-photo qui suscite de nombreux commentaires, même si Éric Zemmour n'a semble-t-il pas vraiment cherché à se cacher des photographes.

Selon nos informations, ces clichés ont certes été pris à l'insu d'Éric Zemmour mais sur une plage publique de la Seyne-sur-Mer (Var) samedi dernier, pas loin de Toulon. C'est là que le polémiste a entamé sa tournée de signatures en forme de meetings pour son dernier livre.

Qui est Sara Knafo que l'on voit sur ces clichés intimes de Paris Match ? C'est tout simplement la conseillère d'Éric Zemmour, sa plus proche collaboratrice. À 28 ans, la jeune femmes est énarque, en poste à la Cour des comptes. Elle vient de quitter la prestigieuse institution, un signe supplémentaire d'une possible candidature à l'Élysée. On l'a d'ailleurs vue récemment accompagner le polémiste sexagénaire dans de nombreux déplacements.

Cette publication intervient à la veille de la participation d'Éric Zemmour à un colloque sur les valeurs de la famille. L'éditorialiste, par ailleurs marié et père de trois enfants, a décidé, selon nos informations, de porter plainte contre Paris Match. L'hebdo people Voici évoque aussi de son côté une idylle entre Eric Zemmour et Sarah Knafo.

À écouter également dans ce journal

Football - La Ligue 1 une nouvelle fois débordée ce mercredi 22 septembre par des supporters. La pelouse a été envahie hier soir à Metz et à Angers. Et un bus de supporters bordelais a également été caillassé à Montpellier, il y a 16 blessés. La violence est croissante partout en France depuis le retour du public dans les tribunes.

Accident - Le gaz hilarant sans doute à l'origine d'un accident de voiture à Paris. Trois personnes sont toujours hospitalisées ce jeudi 23 septembre en urgence absolue. Ces trois piétons avaient été percutés mardi soir sur les Champs Élysées par une jeune conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule. Elle venait d'inhaler quelques minutes auparavant une bonbonne entière de gaz.

Religion - La religion ne cesse de perdre du terrain en France. L'Ifop pour Agir, l'association qui regroupe des journalistes spécialistes des religions, a réalisé une large enquête sur les cultes, les pratiques et les habitudes des Français. D'après ce sondage, un cap symbolique vient d'être franchit : moins de la moitié des Français croient en Dieu.