Présidentielle 2022 : Zemmour "n’a aucune chance d’être élu”, affirme Marine Le Pen

À seulement sept mois de l'élection présidentielle, Éric Zemmour a été crédité de 11% des attentions de vote, selon un nouveau sondage Harris Interactive pour Challenges, publié ce mardi 21 septembre. "Je pense qu'il n'a aucune chance d'être élu", a alors affirmé Marine Le Pen, qui récolte, selon les estimations, 18% des suffrages.

"Certes, incontestablement, il a des électeurs potentiels, mais il suscite aussi énormément de rejet", analyse la présidente du Rassemblement national. En une semaine, Éric Zemmour a toutefois gagné un point au sondage Harris. L'éditorialiste a par ailleurs de nouveau créé la polémique depuis la sortie de son dernier livre. Il a notamment réaffirmé la nécessité d'obliger les personnes à donner des prénoms français à leurs enfants.

"Je pense qu'il n'est pas en capacité d'unir la nation", assure ainsi la candidate à l'élection présidentielle, déjà bien rodée à l'exercice. Et de conclure : "Le chemin est encore long et j'ai, en ce qui me concerne, le calme des vieilles troupes."